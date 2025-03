Xiaomi 15 Series, uno smartphone flagship pensato per le immagini

Barcellona, 3 mar. (askanews) - Nei giorni del World Mobile Congress di Barcellona Xiaomi ha presentato nella città catalala la nuova famiglia di smartphone flagship Xiaomi 15 Series, che ambisce a rappresentare un'eccellenza in fatto di immagini professionali grazie agli obiettivi Leica Summilux. Alimentata dal sistema operativo Xiaomi HyperOS 2, la Serie 15 punta su un'esperienza di sistema aggiornata e completa, ottimizzando prestazioni, connettività e funzionalità AI.

"Oggi - ha detto ad askanews Cristina Caricato, Head of PR and Communications Western Europe di Xiaomi Technology - abbiamo presentato la nuova Serie 15 di cui siamo molto orgogliosi. Abbiamo rinnovato la collaborazione con Leica. Questo rappresenta ovviamente il momento apice per noi in termini di innovazione, di design, la cura nei dettagli con la nuova serie. Abbiamo inserito tantissime novità in termini di display, in termini di batteria perché la capacità è stata migliorata in termini di potenza, di performance. Crediamo veramente che questa Serie, soprattutto Ultra per chi è effettivamente appassionato di fotografia o per chi utilizza comunque questo tipo di device anche per lavoro, crediamo che sia veramente un modello di alto livello".

Il modello di punta è Xiaomi 15 Ultra, che vuole offrire un'esperienza fotografica ancora più intensa e alte prestazioni anche a livello di riprese video. Per questo smartphone è stato inoltre immaginato un "Photography Kit Legend Edition", che lo trasforma in una vera e propria fotocamera, con pulsanti e filtri. A testimonianza di una ricerca che continua ad alimentare i progetti dell'azienda.

"Sicuramente sia in Cina che in Europa - ha aggiunto Cristina caricato - per noi è fondamentale continuare a innovare ed elevare la qualità dei nostri prodotti, abbiamo un team di più di 2mila persone che si occupano all'interno del team di Ricerca e Sviluppo: ovviamente un altro focus sarà la macchina per cui il tutto è orientato al creare un ecosistema che sia il più completo possibile e che sia connesso".

In attesa di vedere una nuova versione dell'auto elettrica di Xiaomi al WMC, nell'evento di lancio della Serie 15 sono stati anche presentati nuovi dispositivi AIoT, dallo Xiaomi Watch S4 a nuovi tablet e auricolari, fino a un ultimo modello di scooter elettrico.