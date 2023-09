Von der Leyen sui migranti: conferenza contro la tratta di esseri umani

Roma, 13 set. (askanews) - La Commissione Europea organizzerà una "conferenza internazionale contro la tratta di esseri umani", per porre fine a questa "attività efferata e criminale". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, ribadendo che l'immigrazione deve essere "regolata". Parallelamente, la presidente propone "un nuovo approccio strategico per l'Africa da proporre al prossimo vertice Ue-Unione Africana".

Quanto alla ripartizione dei migranti, "Il nostro lavoro sulla migrazione si basa sulla convinzione che l'unità è alla nostra portata. Un accordo sul Patto non è mai stato così vicino. Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue hanno un'opportunità storica per realizzarlo. Dimostriamo che l'Europa può gestire l'immigrazione in modo efficace e compassionevole. Finiamo il lavoro", ha detto la presidente della Commissione.