Von der Leyen: accertare le responsabilità, proteggere i civili

Strasburgo, 18 ott. (askanews) - L'Europa deve riconoscere il dolore di Israele per gli atroci attacchi terroristici di Hamas, e il suo diritto a difendersi, solo così "avremo la credibilità di affermare che Israele dovrebbe reagire come una democrazia, in linea con il diritto umanitario internazionale. E che è fondamentale proteggere le vite dei civili, anche e soprattutto nel mezzo di una guerra".

E' il punto centrale dell'intervento della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, durante il dibattito nella plenaria dell'Europarlamento sul conflitto tra Hamas e Israele, oggi a Strasburgo. Von der Leyen ha spiegato in questo modo il suo atteggiamento, molto criticato da più parti non per la solidarietà a Israele ma per l'appoggio incondizionato alla sua reazione agli attacchi terroristici di Hamas, senza menzionare (almeno fino allo scorso weekend) la necessità che sia rispettato il diritto internazionale umanitario nell'assedio di Gaza.

"Israele - ha continuato von der Leyen - ha il diritto all'autodifesa, in linea con il diritto internazionale. I militanti di Hamas sono terroristi. E anche il popolo palestinese soffre di questo terrore, e dobbiamo sostenerli. E non c'è alcuna contraddizione - ha rilevato - tra essere solidali con Israele e agire in risposta ai bisogni umanitari dei palestinesi".