In questa edizione: Strasburgo, in corso il voto per Von Der Leyen, Usa, Biden col Covid: riflessioni sul ritiro, Vertice Cpe, Starmer: nuovi legami in Europa, Campi Flegrei, la terra trema ancora, Allarme dei rettori: troppi tagli agli atenei, Sciopero trasporto pubblico, Roma in tilt