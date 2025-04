Cisgiordania, bulldozer israeliani demoliscono case in un villaggio

Qibiya (Cisgiordania), 29 apr. (askanews) - Nel villaggio di Qibya, a Ovest di Ramallah, in Cisgiordania, bulldozer israeliani demoliscono due abitazioni che secondo le autorità sono state costruite illegalmente, tra la disperazione di chi ci abitava. Nelle immagini si vedono alcuni uomini che portano vie sacche di oggetti e vestiti e alcuni mobili in mezzo a quello che resta delle loro case.

"Li abbiamo visti la mattina alle sette venire verso di noi - racconta il proprietario di una delle abitazioni ridotte in macerie - quando ho sentito i bulldozer ho capito che stavano venendo a demolire. Mia moglie, i miei parenti e io abbiamo immediatamente portato fuori tutti gli effetti personali. Siamo riusciti a portarne via alcuni ma non abbiamo potuto prendere tutto. Che Dio ci risarcisca".

"Questa casa è tutta la mia vita. Non ho realizzato nulla nella mia vita se non possedere questa casa", dice un altro uomo.