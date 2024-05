L'ID. Buzz più potente ha 340 CV e la trazione integrale. Ha fino a 7 posti e arriverà nella seconda metà del 2024.

La versione GTX si riconosce da numerosi dettagli specifici, tra cui il paraurti ridisegnato e diversi particolari in nero lucido. Per la carrozzeria è disponibile la tinta esclusiva per la GTX denominata "Cherry Red", che può essere abbinata alla tinta "Mono Silver Metallic" nel caso della livrea bicolore."