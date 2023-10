Villaggi israeliani deserti al confine col Libano: viviamo nel terrore

Roma, 12 ott. (askanews) - Al valico di frontiera di Rosh Hanikra, tra Israele e Libano, anche a mezzogiorno in giro sembrano esserci solo caprette. Strade, villaggi e città sono deserti nel Nord di Israele, vivono nel timore di un assalto di Hezbollah simile a quello lanciato da Hamas nel Sud del Paese.

Quando un missile anticarro proveniente dal Libano è atterrato su una postazione militare vicina, si è temuto il peggio. A tutti gli abitanti è stato detto di mettersi al riparo e restare lì. Nella cittadina di Shlomi c'è molta paura.

"Ricordiamo la guerra con il Libano nel 2006. È stato un periodo difficile, molto impegnativo. Non vogliamo riviverla - dice Leon Gerchovitch, ex soldato che vive lì - vediamo quello che sta accadendo alle comunità al confine con Gaza, è davvero orribile. Sappiamo quanto siamo vicini al confine. E abbiamo la sensazione che possa accadere anche qui".

"Due ore fa ero in un centro sanitario, sono andata lì, ho preso delle medicine e mi hanno detto che c'era un'infiltrazione di terroristi a Rosh Hanikra. Sono andata in panetteria, era chiusa, il supermercato era chiuso, c'è stato un grande botto e mi hanno messo in una stanza sicura nel negozio di alimentari alla stazione di servizio. È stato terribilmente spaventoso, tutti i dipendenti erano lì, in quella stanza di sicurezza", racconta Ida Lannkri, pensionata.

"Mia moglie e i miei figli sono partiti per le Krayot (un gruppo di città vicino ad Haifa, ndr) - afferma Israel Ravi, impiegato di una stazione di servizio - so che il 10-20% della popolazione è partito, ma è difficile lasciare la propria casa".

Chi può, è fuggito, altri restano nascosti. Shlomi, che negli ultimi decenni è stata più volte bombardata dal Libano, in questi giorni ha visto una grande presenza militare dispiegata per proteggerla.