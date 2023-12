Veto Usa, Erdogan denuncia il "Consiglio di protezione di Israele"

Roma, 9 dic. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha denunciato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite divenuto, secondo lui, il "Consiglio di protezione di Israele", il giorno dopo che gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione Onu che chiedeva il cessate il fuoco immediato a Gaza.

"Non abbiamo alcuna speranza né alcuna aspettativa in merito al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Dal 7 ottobre, il Consiglio di sicurezza, la cui missione è preservare la pace e la stabilità nel mondo, è divenuto un consiglio di protezione della difesa di Israele", ha detto Erdogan da Istanbul, in occasione del 75esimo anniversario della Dichiarazione dei diritti umani.

La bozza di risoluzione preparata dal segretario generale Onu, Antonio Guterres, è stata respinta da un solo voto (Stati Uniti), un'astensione (Regno Unito) e tredici voti a favore.