Venezia, Lady Gaga in Joker 2: la musica per far esprimere personaggi

Roma, 4 set. (askanews) - Applausi, foto e autografi per Lady Gaga, alla conferenza stampa di presentazione di "Joker: Folie a Deux", in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, in cui la cantante è coprotagonista con Joaquin Phoenix, star anche di Joker 1.

Il regista di entrambi i film, lo statunitense Todd Phillips, si è detto un po' preoccupato per le aspettative intorno a questo sequel, visto il successo del primo, presentato proprio a Venezia, dove vinse il Leone d'oro nel 2019. "Mi è sembrato giusto tornare a Venezia. Ci è sembrato il punto di partenza logico per questo secondo film. Abbiamo un sentimento molto forte nei confronti di Venezia. E quello che è successo l'ultima volta, non solo la vittoria del festival, ma anche il modo in cui il film è stato trattato. Ma devo dire che in questo caso sono un po' più nervoso... Ci sono molte più aspettative su un secondo film. Quindi, sì, c'è sicuramente un senso di maggiore nervosismo rispetto al primo".

In Joker 2, Arthur Fleck è internato in attesa di un processo per i suoi crimini nelle vesti del Joker. Alle prese con la sua doppia identità si imbatte nel vero amore, la Harley Quinn Lady Gaga, ma scopre anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé. Il regista ha detto di aver subito pensato alla cantante per questo aspetto: "Penso che il modo in cui abbiamo affrontato la musica in questo film sia stato speciale e estremamente ricco di sfumature - ha raccontato lei - non direi necessariamente che si tratta di un musical, per molti versi lo è, ma il modo in cui la musica viene usata è per dare ai personaggi un modo per esprimere ciò che hanno bisogno di dire, perché la scena e il solo dialogo non sono sufficienti".

Per Lady Gaga è un ritorno da attrice dopo House of Gucci del 2021; Phoenix vinse l'Oscar come miglior attore per il suo Joker.