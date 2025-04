Educazione sentimentale, Gancitano: questione complessa

Roma, 30 apr. (askanews) - "Educazione sentimentale è un'espressione che accende gli animi e si utilizza in particolare di fronte a casi di cronaca, quindi quando leggiamo di femminicidi, soprattutto che riguardano persone molto giovani. Utilizziamo educazione sentimentale come un termine che dovrebbe indicare una soluzione molto veloce e molto semplice. Non è così, è una questione complessa, anche perché ci sono modalità e modalità di fare educazione sentimentale". Lo ha detto Maura Gancitano, filosofa e scrittrice che parlerà di questo tema sabato 10 maggio alle 15.30 al Teatro Cavallerizza durante il festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia, il primo festival di giornalismo per bambini e bambine, che quest'anno si tiene dal 9 all'11 maggio.