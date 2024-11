VDP a Ecomondo di Rimini: Focus sul Monitoraggio Ambientale

Roma, 8 nov. - "Siamo presenti a Ecomondo Rimini per il convegno organizzato dall'AIS (Associazione Infrastrutture Sostenibili) sul tema del "Monitoraggio Ambientale nei cantieri infrastrutturali". Questo aspetto è fondamentale nel processo di progettazione e costruzione, poiché consente di verificare con precisione gli impatti ambientali nelle diverse fasi di realizzazione e gestione dell'opera.

Attualmente, il monitoraggio ambientale è un tema di grande attualità, specialmente in vista dei numerosi cantieri già avviati o in programma in Italia, grazie agli investimenti previsti dal PNRR.

Siamo lieti, inoltre, di annunciare che VDP ha vinto uno dei quattro accordi quadro indetti da ANAS per il monitoraggio ambientale delle strade in costruzione e in esercizio nelle regioni Lazio, Campania, Umbria e Molise. Queste regioni sono coinvolte sia nel PNRR che nei preparativi per il Giubileo 2025 e il Giubileo straordinario del 2033".

Lo dichiara l' Ing. Alessandro Zenti. - Project Manager VDP SRL, a Ecomondo.