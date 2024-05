Van Gogh skate experience, la magia dei pattinatori "dentro" i quadri

Roma, 2 mag. (askanews) - Entrare in un quadro di Van Gogh, unendo arte, spettacolo e magia degli effetti digitali. A Milano, all'Exhibition Hub Art Center, la mostra "Van Gogh: the Immersive experience" è stata animata da un progetto innovativo promosso dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici, in collaborazione con Pattinaggio Creativo. I campioni della Nazionale italiana si sono esibiti pattinando come se fosserso immersi nei capolavori del pittore fiammingo, interpretando i quadri interattivi e le loro atmosfere con l'eleganza delle evoluzioni.

Cinque gli azzurri protagonisti di "Van Gogh skate experience": Alessandro Liberatore, medaglia di bronzo all'Europeo Senior 2023 e argento ai Mondiali 2022; la campionessa mondiale di Solo dance Senior Roberta Sasso, medaglia d'oro nelle Coppie danza Senior con Gherardo Altieri Degrassi, Antonio Panfili, medaglia d'argento Senior nell'ultimo Mondiale colombiano Inline e Chiara Censori, campionessa italiana, europea e mondiale 2019, che ha spiegato come l'intento sia mostrare il pattinaggio non solo come gesto atletico: "È arte, movimento e sensazione; quando pattiniamo e ci vedete pattinare vogliamo andare oltre il salto o la trottola, arrivarvi dritti al cuore e diffondere le nostre emozioni".

Oltre allo show, c'è stato anche uno stage per cento atleti agonisti che hanno potuto migliorarsi artisticamente, creando una performance in armonia con le proiezioni della mostra.

Marta Bravin, creatrice con Paola Fraschini di Pattinaggio Creativo: "È stata una grande opportunità per i ragazzi che hanno potuto pattinare dentro i quadri, il nostro è uno sport dinamico e per me non c'è disciplina più adatta per creare tridimensionalità dentro opere d'arte di questo genere".