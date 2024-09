Milano, 3 set. (askanews) - Migliaia di persone hanno manifestato per le strade di Tel Aviv per chiedere un accordo sulla liberazione degli ostaggi, al termine di una giornata di sciopero in alcune regioni di Israele, dopo il ritrovamento dei corpi di sei ostaggi israeliani in un tunnel da sud di Gaza. Nel mirino Netanyahu e il suo governo che non avrebbero fatto abbastanza, a livello di negoziati, per riportare a casa gli ostaggi nelle mani di Hamas.