Usa2024, uomo arrestato vicino a raduno Trump: aveva 2 armi

Coachella, 14 ott. (askanews) - Donald Trump ancora nel mirino, il candidato repubblicano alla Casa Bianca sarebbe scampato a un nuovo attentato. Un uomo è stato arrestato a un incrocio vicino a un evento elettorale del Tycoon, in California era in possesso in modo illegale di due armi da fuoco cariche.

"Durante le indagini è emerso che il 49enne, Vem Miller aveva numerosi documenti falsi e due armi da fuoco ha detto lo sceriffo della contea di Riverside, Chad Bianco, definendo il fermato un pazzo.

Lo sceriffo ha comunque aggiunto che potrebbe essere impossibile provare che l'intenzione dell'uomo fosse di attaccare l'ex presidente.

Il presunto attentatore ha però ha respinto l'accusa di aver avuto intenzione di colpire Trump.

Il candidato ha comunuque proseguito la sua campagna elettorale promettendo di mettere fine all'invasione di migranti in Arizona.