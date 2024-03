Usa: Israele permetta al capo dell'Unrwa di entrare a Gaza

Washington, 19 mar. (askanews) - Vedant Patel, viceportavoce del Dipartimento di Stato americano, ha affermato che Israele dovrebbe far entrare a Gaza il capo dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi Unrwa, dopo che gli è stato negato l'ingresso.

"Tutti i governi della regione devono fare ciò che è necessario per consentire la risposta umanitaria e questo include ovviamente la possibilità di consentire la libera circolazione del personale internazionale e la libertà di movimento per contribuire a questo tipo di risposta" ha detto. Philippe Lazzarini, Commissario Generale dell'Unrwa, ha aggiunto, "e il personale delle Nazioni Unite, sono convinti di poter visitare i campi operativi dell'Unrwa, anche a Gaza. E continueremo a lavorare con il governo di Israele per approvare rapidamente tutti i visti richiesti per i lavoratori delle Nazioni Unite e delle ong".