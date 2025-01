Usa, futuro segretario al Tesoro pronto a inasprire sanzioni Russia

Washington, 17 gen. (askanews) - Il futuro segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha dichiarato di essere pronto ad aumentare le sanzioni contro la Russia durante la sua audizione di conferma al Senato.

"Se sarò confermato e se il presidente Donald Trump lo richiederà, se farà parte della sua strategia per porre fine alla guerra in Ucraina, sono completamente pronto ad aumentare le sanzioni, in particolare contro il settore petrolifero russo, ai livelli necessari per portare la Russia al tavolo dei negoziati", ha dichiarato Bessent ai senatori. "Credo che il presidente Trump abbia un'opportunità generazionale per scatenare una nuova età dell'oro economica che creerà più posti di lavoro, ricchezza e prosperità per tutti gli americani".