Usa, Biden a Detroit a sostegno dei lavoratori del settore auto

Romulus (Michigan), 26 set. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden è arrivato in Michigan, per sostenere i lavoratori delle aziende automobilistiche in sciopero.

Biden "sta dalla parte dei lavoratori. Ha detto e hanno detto che è il presidente più pro-sindacato della storia. Ed è quello che sta facendo. Il presidente sarà solidale al picchetto con i lavoratori", ha detto nel consueto briefing la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.

Biden ha incontrato il presidente della United Auto Workers (UAW) Shawn Fain al suo arrivo a Romulus, nella zona metropolitana di Detroit nel Michigan, prima di unirsi ai lavoratori automobilistici in sciopero al picchetto.