Milano, 4 nov. (askanews) - "Chiunque vinca le elezioni presidenziali Usa, noi lavoreremo con Kamala Harris, noi lavoreremo con Donald Trump e faremo in modo che l'Alleanza resti unita". Lo ha detto il Segretario generale Mark Rutte a Berlino, in Germania in una conferenza congiunta il Cancelliere Olaf Scholz. "Non ho dubbi, perché è nel nostro interesse" ha detto Rutte accanto al cancelliere tedesco.