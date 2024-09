Kiev, 20 set. (askanews) - Durante la sua visita a Kiev, Ursula von der Leyen ha deposto dei fiori sul Muro del Ricordo dei caduti per l'Ucraina. La presidente della Commissione europea è per l'ottava volta nella capitale ucraina dall'inizio dell'invasione russa, per discutere del sostegno dell'Europa all'Ucraina mentre il Paese si avvicina all'inverno, con il sistema energetico devastato dagli attacchi di Mosca.