Urso presenta francobollo dedicato a Giornata del Made in Italy

Roma, 15 apr. (askanews) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha presentato a Palazzo Piacentini il francobollo dedicato alla Giornata Nazionale del Made in Italy, dando così ufficialmente il via alle celebrazioni del 15 aprile. Il francobollo ordinario appartiene alla serie tematica le eccellenze del sistema produttivo ed economico. La vignetta riproduce l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, rappresentativo del suo genio universale e dell'opera dell'ingegno, personalizzato con i colori della bandiera italiana nel lettering "Giornata nazionale made in italy" e nelle due figure geometriche, il cerchio e il quadrato, che racchiudono la figura.

"Oggi celebriamo l'orgoglio dell'impresa, della cultura e del modello italiano che sono dietro al prodotto Made in Italy", ha detto Urso. "In questo periodo storico denso di nuove sfide - ha continuato il ministro - siamo consapevoli di essere sulla strada giusta per poterle affrontare. Abbiamo gli strumenti adatti e, riprendendo simbolo di questa giornata nazionale - l'uomo vitruviano di Leonardo - ribadiamo che l'uomo è al centro di ogni cosa". Il francobollo ha una tiratura di 250.020 esemplari.