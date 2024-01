Rafah, 4 gen. (askanews) - Il consigliere per i media dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) Adnan Abu Hasna, parlando da Rafah, afferma che quasi due milioni di palestinesi sono sfollati nella Striscia di Gaza. "Il problema più grande è che la maggior parte degli abitanti di Gaza vengono spinti a Rafah, che può ospitarne solo 250.000, mentre ora a Rafah ce ne sono circa 1,3 milioni che vivono in condizioni terribili e l'UNRWA può fare poco".