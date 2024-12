Roma, 5 dic. (askanews) - Un workshop interattivo dal titolo "Unlocking the Human Performance: soluzioni veloci a problemi complessi", si è tenuto a Roma, organizzato da Hvalues nell'ambito della rassegna di eventi "Digital EvolutiOn Stage 2024" organizzata da degg s.r.l.

L'obiettivo è stato quello di esplorare soluzioni pratiche per migliorare le performance aziendali attraverso l'uso delle risorse più preziose: le persone. Durante il workshop, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di scoprire come affrontare le sfide quotidiane sul posto di lavoro con strumenti tecnologici all'avanguardia e approcci innovativi.

A promuovere l'evento Hvalues, che con il suo approccio basato su People Analytics e tecnologie avanzate, sta supportando le aziende nel costruire una cultura aziendale forte e orientata ai risultati, con l'obiettivo di ottimizzare le performance individuali e di team.

"Dopo anni di esperienza e diverse ricerche di mercato - ha spiegato Daniele Salvati, CEO e Founder di Hvalues- abbiamo scoperto che c'è un problema importante, la difficoltà di misurare quelle skill che non sono verticali come la leadership, come la gestione della pressione, che richiedono spesso degli strumenti e dei sistemi molto lunghi, molto complessi per essere individuate. Con l'intelligenza artificiale abbiamo costruito un sistema proprietario che è in grado di misurare queste skill e di dare alle aziende e alle persone una strada, una direzione più oggettiva per migliorarle, per creare dei gruppi più coesi e per assumere in modo anche più mirato. Questo è un sistema nostro che è stato inventato internamente in HValues, è stato già certificato, già all'interno di diversi clienti abbiamo notato delle migliorie del cambio anche professionale e anche interno alle aziende che sicuramente porta benefici alle persone e alle aziende e questo per noi è un cambiamento radicale nel mondo delle risorse umane".

Con il supporto di esperti del settore, i partecipanti hanno lavorato in modalità collaborativa su casi concreti, esplorando strategie pratiche per risolvere problemi aziendali comuni e migliorare il benessere dei dipendenti.

"Ovunque vai con chiunque parli il tema è sempre quello. Tutti - ha spiegato Massimiliano Monti, HR Director - hanno soluzioni facili su una tematica che in realtà ha completamente stravolto il mondo del lavoro. Le risorse umane, il tenere in azienda le risorse, individuare le risorse e far sì che le risorse non ci abbandonino. Le aziende devono sempre di più ricordarsi che le azioni che fanno diventa una reputazione per il brand e per il marchio sul territorio e rafforza la sua identità e rafforza le potenzialità di trovare a mercato persone di valore".