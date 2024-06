Università, Bernini: obiettivo 60mila studentati entro il 2026

Roma, 26 giu. (askanews) -Una serie di incontri sul territorio in alcune delle principali città universitarie per illustrare a tutti i potenziali investitori pubblici e privati le opportunità e i nuovi modelli di sviluppo dello student housing in Italia. È l'obiettivo del Roadshow partito da Roma e promosso da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della tappa inaugurale del Roadshow presso la sede di CDP a Roma, ha detto: "Cominiciamo una collaborazione istituzionale con CDP per girare per l'Italia raccontando il bando per gli studentati che il ministero ha aperto con un miliardo e 200 milioni a disposizione, per spiegare le modalità di partecipazione e supportare le persone interessate a fare studentati e a occuparsi della loro gestione, per eliminare i possibili problemi procedurali e burocratici con un commissario straordinario che il governo ha nominato; abbiamo il dovere di fare il maggior numero possibile di studentati da qui al 2026. Il target è di 60mila posti letto, CDP ci supporta e ci aiuterà noi continueremo a lavorare fino all'ultimo per mettere insieme il maggior numero di posti letto per gli studenti".