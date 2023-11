Unesco, Centinaio: valorizzare beni immateriali, storia nostro Paese

Roma, 14 nov. (askanews) - "Il patrimonio immateriale dell'Unesco penso sia uno dei momenti principali per la tutela e la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni, dei vari Paesi a livello mondiale. Sono convinto che il lavoro che deve essere fatto da parte di Unesco, in un mondo che cambia sempre di più, sia quello di esplorare, scoprire, valorizzare, tutelare, tutte le realtà che in questo momento stanno portando avanti la storia del nostro Paese e dell'umanità intera. Ben vengano momenti come questo, che ci danno occasione di meditare e soprattutto di lavorare in un'ottica futura". Lo ha detto Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, intervenendo alla seconda giornata della Conferenza Internazionale "Living Heritage, Civil Society, Sustainable Development", al Senato, in occasione del ventennale della Convenzione Unesco del 2003 sul patrimonio culturale immateriale.