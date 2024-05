Un'agenzia marketing innovativa che valorizza la Calabria

Roma, 3 mag. (askanews) - La Calabria migliore. Desme Digital è un'agenzia creativa di Comunicazione Integrata e Innovazione Digitale che ha sede a Lamezia Terme e che, negli anni, è diventata punto di riferimento per realtà aziendali e associative, e non solo, che hanno voglia di crescere: "Trasformiamo le nostre idee in strategie di marketing mirate e personalizzate - spiega Francesco Molinaro, Chief Operating Officer di Desme Digital - Proponiamo soluzioni innovative e tecnologiche all'avanguardia in grado di far evolvere un brand e plasmarlo in una storia da raccontare. La particolarità sta nell'apporto tecnologico garantito ai nostri potenziali clienti".

Desme Digital aiuta le aziende calabresi a raggiungere il successo sul mercato e affermarsi nei settori di riferimento. Con un'attenzione particolare all'eccellenza regionale, l'agenzia promuove prodotti, servizi, eventi e opportunità, mettendo in evidenza peculiarità e bellezze della Calabria, e contribuendo a valorizzarne il territorio e il prezioso patrimonio culturale.

Grazie a una visione olistica e rinnovata, Desme sviluppa percorsi completi di consulenza, sartoriali e su misura, combinando strategie digitali, design e tecnologie all'avanguardia.

"La nostra organizzazione - continua Vincenzo Morello Presidente di Desme Digital- è impegnata in una varietà di progetti che abbracciano sia l'ambito culturale che quello aziendale, evidenziando la nostra versatilità e competenza in diversi settori. Tra le nostre attività, ci occupiamo della strategia di comunicazione di alcuni tra i festival culturali più significativi della regione, eventi che non solo arricchiscono il tessuto culturale locale ma attraggono anche visitatori da diverse parti del mondo, contribuendo così alla valorizzazione del territorio. Parallelamente, la nostra expertise si estende alla gestione di complessi progetti di rebranding e di posizionamento sui mercati, dimostrando la nostra capacità di elevare il profilo di eccellenze regionali in vari settori. Questa doppia focalizzazione non solo testimonia la nostra poliedricità ma sottolinea anche il nostro impegno verso la promozione delle unicità e delle potenzialità della nostra regione su un palcoscenico globale".

La presenza in azienda di un Innovation Manager fa dunque la differenza. "Siamo, aggiunge -Ettore Perri, Chief Technology and Innovation Officer di Desme Digital - un'agenzia tecnologicamente avanzata, un'agenzia 4.0. Questo significa che l'azienda utilizza le più recenti tecnologie digitali per offrire servizi all'avanguardia ai clienti. Grazie all'adozione di strumenti e piattaforme avanzate, siamo in grado di fornire soluzioni personalizzate e altamente efficaci per la crescita delle aziende. L'agenzia si impegna a rimanere costantemente aggiornata sulle ultime tendenze e innovazioni nel campo della comunicazione digitale, includendo l'utilizzo di intelligenza artificiale, analisi dei dati, automazione dei processi e molto altro ancora. Questo approccio ci permette di offrire un servizio completo e altamente professionale, e risultati tangibili e misurabili".

"Ogni giorno - sottolinea Alessandra Corrado, Chief Creative Officer dell'azienda - ci impegniamo a creare nuovi processi in cui le idee creative si fondono con tecnologie di sviluppo d'avanguardia. Ciò avviene attraverso campagne visive e di contenuto che mirano a valorizzare adeguatamente la Calabria fornendo gli strumenti per promuoverli anche su mercati internazionali".

Desme Digital ha così fatto breccia in una realtà decisamente complessa: "Abbiamo creato -conclude Vincenzo Morello - un circolo virtuoso che impatta anche sulle nostre comunità indicando una strada alternativa. È per noi motivo di grande soddisfazione poter essere testimoni positivi del nostro tempo in un territorio difficile. Veder crescere un'attività di qualsiasi genere essa sia significa aver gettato un seme di speranza che anche a queste latitudini può fiorire. Ma di certo non ci fermiamo qui".