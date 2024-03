Una Pasqua speciale a Zoomarine: è nato il pinguino Ice

Roma, 27 mar. (askanews) - Una Pasqua speciale con la sorpresa più bella per Zoomarine, dove una coppia di pinguini sudafricani ha dato alla luce un pinguinetto già battezzato con il nome di "Ice". Il piccolo, costantemente monitorato da biologi e veterinari del parco, diretto da Alex Mata, è stato accolto con enorme felicità dal team. I pinguini sono uccelli estremamente sociali e soprattutto questa specie è importantissima perché in via di estinzione in natura. Una curiosità sui pinguini è che entrambi i genitori collaborano alla pari alla crescita del piccolo, infatti sia mamma Bianca che papà Nino si occupano tutto il giorno della crescita del loro Ice. Il nuovo nato resterà nel nido con i genitori fino a quando non sarà cresciuto abbastanza per affacciarsi al mondo da solo. Questi animali sono amatissimi dai bambini e dagli adulti, conquistati anche dal film campione d'incassi "La marcia dei Pinguini". Le festività Pasquali del parco, dal 30 marzo all' 1 aprile, saranno allietate da tante novità tra cui: il nuovo show acrobatico dei tuffatori, le attrazioni aperte (compresa una parte acquatica con la piscina Punta Cana, Acquasplash e Blue River), dimostrazioni educative con gli animali e tanti ospiti idoli dei giovanissimi. Insomma una Pasqua davvero imperdibile per unire le famiglie con il sano divertimento. Info www.zoomarine.it