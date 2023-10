Una ballad contemporanea per Takagi e Ketra con Shiva, Anna e Geolier

Milano, 19 ott. (askanews) - Hitmaker per eccellenza, Takagi & Ketra contano oltre 180 dischi di platino e 1 disco di diamante e più di 2 miliardi di streaming. Con questi numeri che parlano da soli, tornano con Everyday, il nuovo singolo, insieme ai più brillanti artisti della scena rap italiana - Shiva, Anna e Geolier. "In realtà è la canzone che ha scelto i suoi interpreti, l'abbiamo fatta ascoltare a Shiva e ha subito deciso di scriverci sopra, stessa cosa è successa per Emanuele e per Anna. Noi gli abbiamo fatto sentire il brano e loro hanno scelto di salire sul pezzo e lo hanno fatto in modo che meglio non si poteva".

Una ballad contemporanea che fonde tre stili differenti tra loro e che parla delle diverse sfaccettature dell'amore. "L'amore è libertà ma è anche un sacco di cose, è momenti belli ma anche brutti. La canzone parla di sfumature possessive, parla di un rapporto tossico in alcuni passaggi, ma l'amore è questo, credo che oggi sia sempre più difficile tenere insieme una coppia perché l'amore non basta, ma dire che l'amore è solo libertà è un po' riduttivo".

Il duo multiplatino ha ancora tanto da dire e dare alla musica. "In realtà noi navighiamo molto a vista, stiamo lavorando tanto su delle canzoni nuove, se ci sarà qualcosa di interessante lo tireremo fuori".