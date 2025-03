Un vagone della metro a Milano dedicato a Kagurabachi

Milano, 13 mar. (askanews) - Katana dai poteri magici accompagnano il viaggio dei pendolari milanesi. Un intero treno della linea M5 della metropolitana di Milano è dedicato a Kagurabachi, manga che dopo il successo in Giappone ora esce anche in Italia per Star Comics.

Il protagonista di Kagurabachi è Chihiro Rokuhira, un giovane che studia l'arte della forgiatura della katana dal padre Kunishige, un artigiano leggendario autore di sei famigerate spade intrise di spaventosi poteri magici. A causa della fama dell'uomo e del suo ruolo chiave durante un conflitto passato, i due vivono di nascosto, lavorando i metalli e conducendo una vita semplice. Un giorno, scoperto da una misteriosa associazione criminale di stregoni, suo padre viene aggredito e le sei katana rubate. Ma una settima katana, l'ultima da lui forgiata e di cui si ignorava l'esistenza, è rimasta nelle mani di Chihiro. Kagurabachi è un manga che unisce azione, violenza e spettacolari combattimenti in una storia a cavallo fra il soprannaturale e il noir.

Il primo volume di Kagurabachi sarà disponibile in tre versioni: edizione regular dal 18 marzo, edizione variant cover con box e gadget ed edizione ultra limited dall'11 marzo.

Venerdì 14 marzo dalle 17.30 alle 18.30, nell'ambito della Milano Comics Week di Feltrinelli, presso la Feltrinelli in Piazza Piemonte, ci sarà la presentazione ufficiale del manga, attraverso un panel pubblico. Insieme al publishing manager dell'area orientale di Star Comics Cristian Posocco e gli ospiti Sommobuta, Alex Falciatore e Kafkanya, ci sarà anche il fabbro Michele Massaro che mostrerà al pubblico la katana da lui realizzata in occasione dell'uscita del manga.