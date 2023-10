Un nuovo terremoto di magnitudo 6.3 in Afghanistan a Nord di Herat

Roma, 11 ott. (askanews) - Una nuova scossa di magnitudo 6.3 ha colpito l'Afghanistan nordoccidentale dopo il violento terremoto del 7 ottobre nella stessa regione. Il sisma si è verificato a bassa profondità con epicentro a circa 29 km a Nord di Herat, secondo il servizio sismologico statunitense.

L'impatto di questo nuovo terremoto non è ancora chiaro, in un momento in cui migliaia di persone sono senza casa dopo che le loro abitazioni sono state distrutte dal primo sisma di magnitudo 6.3, seguito da otto scosse di assestamento.

I feriti vengono portati negli ospedali di Herat e ammassati nel cortili. Al momento non ci sono dati sui morti.

Ma ci sono cifre contrastanti anche sulle vittime del primo terremoto: il ministero per la gestione dei disastri ha dichiarato che sono morte 2.053 persone. Le Nazioni Unite hanno detto invece che il bilancio è di quasi 1.300, ma 500 sono i dispersi, la maggior parte dei quali donne.

L'Onu stima che siano state colpite più di 12.000 persone, membri di 1.700 famiglie, e che "il 100%" delle case sia stato distrutto in 11 villaggi del distretto rurale di Zenda Jan, situato a circa 30 km da Herat, capoluogo dell'omonima provincia.