Umbria, Proietti: armi? Non sono chiamata a esprimermi, difendo pace

Perugia, 19 nov. (askanews) -"Io come sindaca di Assisi e presidente di una Regione come l'Umbria, gemellata con Betlemme, sicuramente con fermezza continuo a dire, e lo abbiamo messo esplicitamente nel programma, è uno dei punti, che pace e cooperazione internazionale sono dei doveri che dobbiamo esporre, sono un faro a livello nazionale; noi possiamo farlo, perché da governatori non siamo chiamati ad esprimerci e a votare su armi sì o armi no e io continuerò a difendere la mia posizione; in tanti dei nostri comizi si è rilanciato il tema della pace, con convinzione, lanciamo continuamente iniziative di pace".

Così la neo governatrice dell'Umbria, Stefania Proietti, nel corso di una conferenza stampa a Perugia in cui ha parlato delle priorità dei primi cento giorni di governo.