Ultimo episodio di Run Electric dedicato a Gewiss Roma

Milano, 7 giu. (askanews) - Pubblicata sul sito di The Watcher Post l'ultima puntata di Run Electric, il video reportage dedicato all'industria italiana della mobilità elettrica. L'ultima tappa del viaggio è in Lombardia, alle porte di Bergamo, per entrare negli stabilimenti del gruppo Gewiss. Fondato nel 1970, Gewiss è oggi una realtà internazionale, la più importante azienda a capitale italiano nel settore elettrotecnico, specializzata nell'offrire soluzioni di ricarica rapida per i veicoli elettrici. Nell'episodio di Run Electric si vanno a conoscere a fondo le dinamiche di questa realtà industriale, attraverso le parole di Paolo Cervini, Amministratore delegato Gewiss. L'episodio completo è disponibile su www.thewatcherpost.it.