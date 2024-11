Ultimo comizio pieno di star per Kamala Harris: "Ogni voto conta"

Philadelphia, 5 nov. (askanews) - Ultimo comizio elettorale prima del voto per Kamala Harris a Philadelphia, in Pennsylvania, uno degli Stati considerati in bilico.

"Tuttavia, la corsa non è ancora finita e dobbiamo finire bene. E questa potrebbe essere una delle più combattute della storia. Ogni singolo voto è importante".

Sul palco con la candidata democratica per il gran finale tante star: il portoricano Ricky Martin, Lady Gaga che ha detto "voto per chi sarà la presidente di tutti gli americani". E poi Oprah Winfrey, che ha concluso con lo slogan che aveva portato bene ai democratici e a Barack Obama: "Yes she can".