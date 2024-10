Ultima Petfood al fianco di ENPA per il progetto Affidi Temporanei

Roma, 15 ott. (askanews) - Ultima Petfood, la marca esperta nell'alimentazione per cani e gatti, ha deciso di sposare il progetto Affidi Temporanei, in collaborazione con ENPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. L'iniziativa Affidi Temporanei ha l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza delle adozioni consapevoli. "Più Umani", la campagna educativa ed emotional realizzata da Ultima, ha lo scopo di sensibilizzare tutti sul valore che gli animali hanno nella vita di chi li accoglie.

Il progetto degli affidi temporanei rappresenta un'esperienza straordinaria per le persone e, soprattutto, un aiuto concreto per gli animali in cerca di una famiglia definitiva. Questa forma di volontariato, che richiede un impegno minimo di tre mesi, permette di accogliere temporaneamente in casa un cane o un gatto, offrendo loro affetto e attenzioni. Durante questo periodo gli animali si abituano a vivere in un ambiente domestico e si preparano quindi per l'adozione definitiva.

Un affido temporaneo, inoltre, alleggerisce il carico dei rifugi soprattutto in alcuni periodi dell'anno. Prendersi cura di un pet, dunque, rappresenta una buona azione per tutti: per i volontari, per gli animali ma anche per chi sceglie di accoglierli nella propria casa.

"Ultima, oltre alla campagna di sensibilizzazione e ai progetti educational che svolge in collaborazione con ENPA, sarà al fianco dei futuri pet parents offrendo un aiuto concreto a chiunque aderirà al programma, con fornitura di cibo per l'animale"