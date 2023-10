Ue, premio Sakharov a Masha Amini e al movimento delle donne iraniane

Roma, 19 ott. (askanews) - Il Parlamento europeo ha assegnato il Premio Sakharov, il più importante riconoscimento per i diritti umani dell'Ue, a Masha Amini, la studentessa curda morta mentre era in detenzione in Iran per non aver indossato correttamente il velo, e al movimento delle donne iraniane "Donna, Vita, Libertà".

"Sono davvero orgogliosa di annunciare che il premio Sakharov 2023 per la libertà di pensiero è stato assegnato a Jina Mahsa Amini e al movimento Donna, Vita, Libertà in Iran", ha annunciato la presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola.

"Il 16 settembre 2022 è una data che vivrà nell'infamia e il brutale omicidio della 22enne Jina Mahsa Amini ha segnato un punto di svolta. Ha scatenato un movimento guidato dalle donne che sta facendo la storia. Il mondo ha ascoltato i canti di donne, vita, libertà, tre parole che sono diventate lo slogan di tutti coloro che prendono posizione su uguaglianza, dignità e libertà in Iran".

"Alle donne coraggiose e ribelli, agli uomini e ai giovani in Iran che, nonostante le crescenti pressioni, stanno guidando la spinta per il cambiamento. Il Parlamento europeo vi ascolta. Il mondo vi vede e siamo con voi. Zan. Zendegi. Azadi (Donna, Vita, Libertà)".

(Immagini Ebs)