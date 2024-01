Ue, ok ad aiuto di Stato in Germania per fabbrica batterie elettriche

Bruxelles, 8 gen. (askanews) - L'Ue ha autorizzato per la Germania un aiuto di Stato da 902 milioni di euro per sostenere la costruzione in Germania di una fabbrica di batterie per veicoli elettrici per il gruppo svedese Northvolt, la quale altrimenti sarebbe stata spostata negli Stati Uniti.

"La Commissione ha approvato un aiuto di Stato 'allineato' per Northvolt, dell'ammontare di poco più di 900 milioni di euro", ha affermato Margrethe Vestager, commissario europeo per la concorrenza.

"L'aiuto di Stato 'allineato' è una nuova funzione che stiamo utilizzando. L'abbiamo prevista nel quadro della crisi temporanea e della transizione per garantire che alle aziende a cui vengono offerti aiuti in altri ordinamenti, se uno Stato membro lo desidera potrà eguagliare l'aiuto di Stato affinché l'investimento avvenga in Europa, la tecnologia sia sviluppata in Europa e i posti di lavoro creati in Europa", ha aggiunto.