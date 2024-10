Ue, il premio Sacharov 2024 all'opposizione del Venezuela

Roma, 24 ott. (askanews) - Il premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero va alla leader delle forze democratiche venezuelane e al candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali venezuelane di luglio.

"Il premio Sakharov 2024 per la libertà di pensiero è stato assegnato a Maria Corina Machado, leader delle forze democratiche del Venezuela", ha annunciato tra lunghi applausi in aula Roberta Metsola, dopo la decisione presa dalla Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo.

"Leader delle forze democratiche in Venezuela, Edmundo Gonzàlez Urrutia, che rappresenta tutti i venezuelani, dentro e fuori dal paese, che lottano per ripristinare la libertà e la democrazia nonostante l'ingiustizia", ha sottolineato Metsola.

Marìa Corina Machado è stata nominata candidata presidenziale dell'opposizione venezuelana a nome della "Piattaforma democratica unitaria" nel 2023, ma è stata successivamente esclusa dalle elezioni dal Consiglio elettorale nazionale controllato dal regime. Edmundo Gonzàlez Urrutia, diplomatico e politico che le è succeduto come candidato per la "Piattaforma democratica unitaria", ha denunciato la mancata pubblicazione da parte del governo venezuelano dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali e ha contestato la vittoria dichiarata di Nicolàs Maduro. Gonzàlez Urrutia ha poi lasciato il paese a settembre, dopo l'emissione di un mandato d'arresto nei suoi confronti e si è rifugiato in Spagna, dove gli è stato concesso asilo politico il 7 settembre.

Nella risoluzione del settembre 2024, il Parlamento venezuelano, che ha condannato la "frode elettorale", ha invitato l'UE a prorogare le sanzioni nei confronti del regime venezuelano e ad applicare sanzioni mirate, attraverso il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, nei confronti di Maduro e della sua cerchia ristretta.