Ue, Fornaro (Pd): Meloni si inginocchi davanti a visionari Ventotene

Roma, 19 mar. (askanews) - "Non è accettabile fare la caricatura di quegli uomini, lei presidente Meloni siede in questo Parlamento anche grazie a loro, questo è un luogo sacro della democrazia e noi siamo qua grazie a quei visionari di Ventotene che erano confinati politici. Si inginocchi la presidente del Consiglio di fronte a questi uomini e queste donne, altro che dileggiarli". Lo ha detto Federico Fornaro (Pd) intervenendo nell'aula della Camera e rispondendo alle parole della premier Meloni che ha letto in aula alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene dicendo che quella "non è la mia" Europa.