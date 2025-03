Ue, Colucci (M5s): da Meloni oltraggio alla storia d'Italia

Roma, 19 mar. (askanews) - "Quanto abbiamo sentito oggi in quest'Aula dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è un oltraggio, un oltraggio alla storia d'Italia, un oltraggio alla memoria di quanti hanno combattuto, hanno perso la vita, hanno donato a questa democrazia il dono dell'antifascismo da cui nasce la nostra Carta Costituzionale, da cui nasce nostra democrazia". Lo ha detto il deputato del M5s Alfonso Colucci intervenendo sull'ordine del giorno dei lavori per difendere il manifesto di Ventotene, dopo che la premier Giorgia Meloni ne aveva letto alcuni passaggi affermando che "questa non è la mia Europa". Colucci ha poi citato un discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per mettere il Manifesto di Ventotene nel contesto della resistenza al nazifascismo, periodo durante il quale fu scritto.