Herzog invita il mondo a "schierarsi" a sostegno di Israele

Tel Aviv, 17 giu. (askanews) - Il presidente israeliano invita il mondo a "schierarsi" a sostegno di Israele. "Invito il mondo a prendere posizione e a chiedere due cose. Primo, chiarire immediatamente che l'Iran non può avere alcuna capacità nucleare. Secondo, vogliamo rivedere i nostri ostaggi a casa il prima possibile", ha dichiarato Isaac Herzog in visita a un sito colpito da un missile iraniano venerdì sera. Il presidente israeliano in passato è stato leader dell'opposizione in quanto a capo del Partito Laburista Israeliano (Avoda) durante un altro dei governi di Netanyahu.