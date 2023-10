Ucraina, Zelensky con Stoltenberg: ci prepariamo al prossimo inverno

Roma, 11 ott. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita a Bruxelles in occasione del vertice dei ministri della Difesa della Nato, e ha tenuto una breve conferenza stampa congiunta con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

"Le priorità dell'Ucraina in materia di difesa sono come fare, come sopravvivere al prossimo inverno - ha detto Zelensky - una delle sfide più grandi è sapere cosa succederà. Ma qualunque cosa accada, ci stiamo preparando. Siamo pronti. Ora abbiamo bisogno del sostegno dei leader".

"La vostra battaglia è la nostra battaglia, saremo al vostro fianco tutto il tempo necessario" ha ribadito Stoltenberg: "Quello che stiamo vedendo ora è che il presidente Putin si sta preparando ancora una volta a usare l'inverno come arma di guerra, cioè ad attaccare il sistema energetico, l'infrastruttura del gas. Dobbiamo impedirlo. E con una difesa aerea più avanzata e con maggiori capacità, possiamo fare una grande differenza".

I ministri della Difesa dell'Ue riuniti a Bruxelles, oltre all'Ucraina affronteranno anche il conflitto in Medio Oriente.