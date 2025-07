Roma, 9 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accompagnato dalla first lady Olena, è atterrato a Roma, dove incontrerà Papa Leone XIV e parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione del suo Paese devastato dalla guerra. Zelensky ha in programma anche un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'Ucraina e la Russia, Keith Kellogg.