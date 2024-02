Kiev, 26 feb. (askanews) - "Per quanto riguarda l'Europa e la percentuale menzionata, le cose non stanno proprio così. Del milione di colpi d'artiglieria che l'Unione europea ci aveva promesso, non è arrivato il 50 per cento ma solo il 30 per cento".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa a Kiev con il primo ministro bulgaro Nikolai Denkov.