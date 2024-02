Bruxelles, 15 feb. (askanews) - Il blocco al Congresso americano del pacchetto di aiuti per l'Ucraina "ha già un impatto", ha dichiarato Jens Stoltenberg a Bruxelles. Il segretario generale della Nato ha detto di aspettarsi che il Congresso arrivi ad approvare lo stanziamento previsto per l'Ucraina, di 60 miliardi, poichè "non si tratta di beneficienza ma di un investimento nella nostra comune sicurezza".