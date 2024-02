Ucraina, Scholz: la Nato non è e non sarà parte in guerra

Milano, 29 feb. (askanews) - "La Nato non è e non sarà parte in guerra. Resta così. Non vogliamo che la guerra della Russia contro l'Ucraina diventi una guerra tra Russia e Nato. Su questo siamo d'accordo con tutti i nostri alleati. Ciò significa nessun coinvolgimento tedesco nella guerra". Dopo le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron sul possibile dispiegamento di truppe occidentali in Ucraina, e le minacce nucleari di Putin, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che non invierà soldati tedeschi nel conflitto. "Per dirla tutta: come cancelliere tedesco non invierò soldati della nostra Bundeswehr in Ucraina", dice Scholz in un video pubblicato su X.