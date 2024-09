Ucraina, oltre 40 feriti in raid russo su Kharkiv. Zelensky: fermare terrore russo

Kharkiv, 16 set. (askanews) - Oltre 40 persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite dopo che domenica un attacco aereo russo ha colpito un grattacielo residenziale a Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale.

"Il mondo deve aiutare a difenderci dall'aviazione militare russa, dalle decine di bombe teleguidate che ogni giorno uccidono vite ucraine. Questo terrore può essere fermato", ha affermato il presidente ucraino Volodymy Zelensky. "Ma per fermare il terrore, deve essere vinta la paura di prendere decisioni forti e oggettivamente necessarie. Solo la determinazione può porre fine a questa guerra in modo giusto. È la determinazione che protegge in modo più efficace dal terrore".

"Un normale edificio residenziale - ha spiegato Zelensky sui suoi canali social -, un edificio a più piani, è stato danneggiato. C'è un incendio e macerie tra il nono e il 12esimo piano. In questo momento, sono noti quasi 30 feriti, tra i quali bambini. Tutti i servizi sono coinvolti nel salvataggio delle persone. Grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando".