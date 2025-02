Ucraina, Meloni: per pace contesto Nato, altre soluzioni non efficaci

Roma, 26 feb. (askanews) - "Lavoriamo per gettare le basi per una pace giusta e duratura in Ucraina", raggiungibile "solo se a Kiev vengono fornite adeguate garanzie di sicurezza perché quanto accaduto non accada di nuovo e le nazioni europee possano sentirsi al sicuro". Queste garanzie "devono essere realizzate nel contesto della Nato, la cornice migliore per una pace che non sia né fragile né temporanea. Altre soluzioni sono più complesse e meno efficaci". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro svedese Ulf Kristersson.