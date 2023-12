Ucraina, macerie e corpi per strada dopo l'ultimo attacco russo

Kherson (Ucraina), 5 dic. (askanews) - A Kherson è rimasto un cratere a terra per l'esplosione di una granata; macerie per strada, edifici distrutti da cui esce ancora fumo, vetri di finestre rotte, sangue e corpi che giacciono per strada. Uno scenario di devastazione nelle immagini diffuse dall'amministrazione militare della regione di Kherson dopo l'ultimo bombardamento russo nella città nel Sud dell'Ucraina.

Secondo Kiev almeno due persone sono rimaste uccise nell'attacco. La città era stata riconquistata dalle forze ucraine poco più di un anno fa, ma continua a essere sottoposta a bombardamenti da parte delle forze russe sull'altra sponda del fiume Dnepr, che scorre accanto alla città.