Milano, 5 feb. (askanews) - "Oggi annuncio un ulteriore sostegno del Regno Unito di 55 milioni di sterline all'Ucraina per contribuire a rafforzare la resilienza e la crescita in entrambi i nostri paesi e le nostre economie". Lo ha detto il ministro degli Esteri David Lammy, in una conferenza stampa da Kiev.