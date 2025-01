Ucraina, Crosetto in aula: spero questo sia ultimo pacchetto di aiuti

Roma, 21 gen. (askanews) - "A nessuno piace la guerra. Non c'è nessuno in quest'aula che non metterebbe la firma per smettere questa guerra, non c'è nessuno": lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell'informativa al Senato sulla proroga al 31 dicembre 2025 degli aiuti militari all'Ucraina.

"Abbiamo deciso di non stare a guardare, di non voltarci dall'altra parte. Quello che portiamo oggi in Parlamento è un modo per aiutare l'Ucraina a difendersi, non per aiutare la guerra a proseguire. Tutti ci auguriamo che domani finisca la guerra, tutti lo vogliamo", ha sottolineato.

"Noi oggi siamo qui a chiedere al Parlamento, l'ho detto e lo ridico, spero per l'ultima volta. Mi auguro di non dover fare un ulteriore pacchetto perché la guerra è finita e perché nessuno ne ha bisogno e mi auguro di non dover tornare in questo parlamento a chiedere un'autorizzazione perché significherebbe che questa guerra sta andando avanti e nessuno di noi vuole che vada avanti", ha concluso Crosetto.