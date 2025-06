Ucraina, attacchi russi su Sumy: almeno tre morti e 20 feriti

Sumy (Ucraina), 3 giu. (askanews) - Nelle immagini, squadre d'emergenza a lavoro dopo un attacco russo con razzi contro il centro di Sumy, nel Nord-Est dell'Ucraina, che ha provocato almeno tre morti e circa venti feriti, tra cui un minorenne. Lo hanno riferito le autorità ucraine. Secondo i rapporti preliminari, Mosca avrebbe condotto cinque distinti attacchi utilizzando sistemi di lancio multiplo di razzi (MLRS) contro zone densamente abitate della città.

"I russi hanno lanciato un attacco barbaro contro Sumy - colpendo direttamente la città e le sue strade ordinarie con artiglieria a razzi. Si è trattato di un attacco pienamente deliberato contro civili", ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky su X.

Altri attacchi russi con droni e missili sono stati effettuati su larga scala a Odessa e Cernihiv, ferendo almeno quattro persone in ciascuna città, secondo i servizi d'emergenza ucraini. A Odessa dopo gli attacchi sono scoppiati incendi in alcuni magazzini di stoccaggio di generi alimentari e in aree residenziali dove sono state danneggiate abitazioni e veicoli. Anche a Cernihiv la caduta di detriti di droni ha provocato incendi, danneggiando case, aziende e impianti industriali.